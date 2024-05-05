بيان جديد لعمليات "حزب الله" ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

بيان جديد أصدره الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني كشف عبره العمليات النوعية التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية أمس السبت 4 مايو.

وقال الإعلام الحربي لـ"حزب الله" إن المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بتاريخ السبت 4 مايو 2024 وفقا للآتي:

- القطاع الشرقي:

- الساعة 00.50: استهداف جنود إسرائيليين أثناء تحركهم داخل ‏موقع بياض بليدا بقذائف مدفعية.‏

- الساعة 15.30: استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

- الساعة 19.05: استهداف موقع المطلة وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصاباتٍ مباشرة ردا على ‏اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في كفركلا.

- القطاع الغربي:

- الساعة 14.10: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‌‏

وعرض "حزب الله" اللبناني في وقت سابق مشاهد من عملية استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال إسرائيل.

هذا، ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما أكد "حزب الله" أن تل أبيب لا تزال في مأزق استراتيجي كبير وكل المؤشرات تدل على أنها خسرت الحرب ولم تحقق أيا من أهدافها. حسب ما نشرت روسيا اليوم؟