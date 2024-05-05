الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف منازل في قطاع غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي
طائرات الاحتلال الاسرائيلي

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، والمدفعية، مساء أمس السبت، منازل فلسطينيين، ومناطق زراعية وسط وجنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أرضًا زراعية جنوب مدينة رفح، بالتزامن مع اطلاق قنابل حرارية بكثافة فوق مدينتي رفح وخان يونس.


وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة اصليح المكون من أربعة طوابق في حي المنارة بمدينة خان يونس، وتدميره بشكل كامل.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة، ومخيم النصيرات، وشمال وشرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون شرق مدينة غزة.


 بلدية النصيرات أعلنت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير 12 بئر مياه ومحطتي تحلية وآلاف الأمتار من شبكات المياه، وتدمير نحو 27 ألف متر مربع من الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى 5 ميادين وتقاطعات رئيسية.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 34،654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77،908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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