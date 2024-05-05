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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبة أسيك الإيفواري : بطولة أفريقيا للطائرة بالأهلي الأفضل تنظيمًا

استر دوسو لاعبة أسيك
استر دوسو لاعبة أسيك ميموزا الإيفواري

قالت استر دوسو، لاعبة أسيك ميموزا الإيفواري،  إن فريقها استفاد من المشاركة ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي استضافها النادي على مدار الأيام الماضية.

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وأكدت أن الفريق الإيفواري كان يأمل بتحقيق نتائج أفضل ومركز متقدم بترتيب البطولة ولكن غاب عنه التوفيق في بعض المباريات، وسيسعى للظهور بشكل أقوى في المسابقات المقبلة.


وأشادت دوسو بفريق الأهلي، والذي يضم قوام قوي هو الأفضل في القارة، ويملك لاعبات صاحبات خبرة كبيرة بالمنافسات الإفريقية، واستحق الوصول إلى المباراة النهائية، وكان لديه حظوظ كبيرة للتتويج باللقب.


وعبرت اللاعبة عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الحالية من البطولة، كما وجهت الشكر إلى المسؤولين بالنادي الأهلي على التنظيم المميز والاحترافي للبطولة، والذي يعد الأفضل من بين النسخ الماضية على الإطلاق

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