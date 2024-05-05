التحالف الوطنى بالفيوم يشارك الإخوة المسيحيين الإحتفال بعيد القيامة المجيد

شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة الجارحي آلاف المسيحيين من أهالي محافظة الفيوم الاحتفال بعيد القيامة المجيد بعدد من الفعاليات المتنوعة من خلال تواجد قيادات التحالف بالمؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها في نحو 10 كنائس وأديرة رئيسيين على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مع توزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا علي المواطنين المسيحيين وأبناءهم.

وحرص قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم وقيادات ومتطوعو المؤسسة على التواجد خلال قداس الاحتفال بعيد القيامة 2024 ومشاركة الأخوة المسيحيين الاحتفالات، وتهنئتهم بالعيد بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا من الشيكولاته والحلوى والبلالين على الأطفال، ولاقت فعاليات المؤسسة والتحالف الوطني استحسان وإشادة كبيرة من المواطنين بجانب الفرحة التي رسمتها المؤسسة على وجوه الأطفال.

جدير بالذكر أن مشاركة للتحالف الوطنى ومؤسسة الجارحي المواطنين المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة المجيد تستهدف إدخال السرور والسعادة علي الأخوة المسيحيين استكمالاً لسلسلة المبادرات والخدمات التي تنفذها المؤسسة على مدار العام؛ تعزيزاً لروابط المواطنة والألفة والمحبة، وتقوية النسيج الوطنى وأواصر وعلاقات الأخوة.

الاحتفال بالعيد

وقد احتفل المئات من المسيحيين، بعيد القيامة المجيد، بحضور قداس العيد، بكنائس الفيوم، وسط حراسة من رجال الشرطة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الكنائس، ورفعت السيارات من الشوارع القريبة، ووقف أفراد الكشافة الكنسية، لتنظيم دخول المصلين إلى الكنائس.

وترأس نيافة الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس العيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، مساء اليوم، بحضور لفيف من القمامصة، والقسوس، والشمامسة، والمئات من المسيحيين.

وشارك لفيف من المسئولين بالمحافظة ، ورجال الأوقاف، والأزهر بالفيوم ، وممثلين عن النقابات المهنية، والأحزاب السياسية، ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ، وممثلين عن الأحزاب السياسية، والتحالف الوطني للعمل التطوعي، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، في قداس العيد للتهنئة.

وغطت عدد من القنوات الفضائية، قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة، ووجه الأنبا إبرام، الشكر لجميع الحضور لتقديم التهنئة بالعيد، وشهد القداس، تمثيلية القيامة المجيدة، والألحان والترانيم الخاصة بهذه المناسبة.

وتولى رجال لجنة النظام الكنسية، تنظيم حركة المصلين داخل الكنيسة، بمساعدة شباب الكشافة الكنسية، وتزينت الكنيسة بالستائر البيضاء المرسوم عليها صورة قيامة السيد المسيح، ابتهاجا بعيد القيامة المجيد.

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