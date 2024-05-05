نائبًا عن محافظ الفيوم.. رئيس مركز طامية يقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد

قدّم المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد نائبا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من الكنائس شملت الكنيستين الإنجلية والكاثوليكية بمدينة طامية، وكان في استقباله الدكتور روفائيل سامي راعي كنيسة مارجرجس بمدينة طامية.

كما شملت زيارة رئيس مركز ومدينة طامية للكنائس كنيسة الشهيدة دميانة بقرية دار السلام، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية سرسنا وكنيسة القديسين بطرس وبولس بعزبة مقار التابعة لقرية سرسنا، وكان في استقبالهم القمص مقار صبحي راعي كنيسة القديسين بطرس وبولس بعزبة مقار، والقمص سيدراك سامي راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية سرسنا.

رافق رئيس مركز ومدينة طامية خلال الزيارة المهندس ناجى إبراهيم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، والمهندس هشام القاضي مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز ومدينة طامية، والمهندس عادل جمعه رئيس الوحدة المحلية بقرية المظاطلي، والمحاسب تيسير عيد رئيس الوحدة المحلية بقرية دار السلام، والمحاسب سلامة عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية بقرية فانوس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

رئيس مركز ومدينة طامية: لافرق بين مسلم ومسيحى في تبادل التهاني خلال الأعياد

وقال رئيس المركز، أن المصريين دائماً ما يضربون أروع الأمثلة في التآلف والتآخي خلال احتفالهم بالأعياد، ويتبادلون الزيارات والتهاني، لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحى، مطالباً الجميع بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه، وأن تدوم المحبة والأخوة بين أبناء الوطن.

وأشار " فتيح " أن مصر تشهد طفرة تنموية في مختلف المجالات، وتخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والتنمية، مؤكداً أن مصر تستحق منا أن نتحد ونتعاون وتتضافر جهودنا في الحفاظ عليها وعلى مكتسباتها، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب الدكتور روفائيل سامى راعى كنيسة مارجرجس بطامية، عن بالغ شكرهم وامتنانهم لرئيس المركز ، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية، على تقديم التهنئة لهم بالعيد، مؤكدين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والسعادة بين أبناء الوطن، وأننا دائماً ما نصلي من أجل مصر وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة، داعين الله أن يديم على مصر وشعبها السعادة والمحبة والسلام، وأن تنتهي مشكلة إخوتنا في فلسطين في أسرع وقت.