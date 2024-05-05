رئيس مركز إطسا بالفيوم يزور الكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد 

قام الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بزيارة لكنيسة الانباء بولا انطونيوس بمدينة اطسا وكنيسة مارى مرقس بمنية الحيط لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

كان في استقبال رئيس المركز القمص يعقوب عشمالله راعي كنيسة إطسا والقمص فام شحاته والقمص ارسانيوس لمعي والقمص توما ناجى بكنيسة مارمرقس بقرية منية الحيط.

ورافق رئيس المركز خلال زيارة الكنائس المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب عبدالحميد عبدالمولى سكرتير عام المركز، والمهندس حاتم مصطفى سيف النصر مدير المكتب الفني ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمركز والمهندس احمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية والمهندس سعيد عبدالوهاب بإدارة المتابعة الميدانية.

وخلال كلمته قدم "ثابت" التهنئة للإخوة المسيحيين بحلول عيد القيامة المجيد، قائلا: "لم نأت للتهنئة فقط بل جئنا لنشارك فالعيد عيدنا جميعا مسلمين ومسيحيين"، مؤكدا أن مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصرى كله واحد، مشيرًا إلى أن أعداء مصر عبر العصور حاولوا أن يفرقونا بإحداث فتنة طائفية لكنهم لم ولن يستطيعوا ذلك، وقدم رئيس المركز التهنئة لمصر وشعبها وجميع أهالى إطسا، داعياً الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام .

رئيس مركز ومدينة إطسا: عيد القيامة المجيد عيد لكل المصريين

وأضاف رئيس مركز ومدينة إطسا أن عيد القيامة المجيد عيد لجميع المصريين، مؤكدا على روح الأخوة والوطن المشترك والمصير الواحد والحلم الواحد في غد أفضل وفى مصر آمنة تنعم بالسـلام والخيـر والرخاء، لافتا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمركز جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.

وكانت كنائس مركز اطسا، بدأت فى تلقى التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث توافد على الكنائس، الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب والقيادات التنفيذية وممثلى المجتمع المدنى لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

ونقل رئيس المركز إلى الأخوة الأقباط تهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم التي قال فيها "الأخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"، وأكد من خلالها على أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والإستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً إلى أن المصريين دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.