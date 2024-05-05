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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيسوكو: لعبت مع نجوم كبار مثل زيدان وواقعة صلاح وكلوب "نرفزة ملعب"

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

أكد محمد سيسوكو نجم ليفربول وباريس سان جيرمان السابق أن الريدز كان الأكثر تأثيرا في مسيرته بكرة القدم، مضيفا أنه لعب مع لاعبين كبار مثل روبرتو كارلوس وزين الدين زيدان وستيفن جيرارد.

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أضاف سيسوكو في تصريحاته أن اللاعب الأكثر تأثيرا بالنسبة لي هو الأسطورة ستيفن جيرارد إنه لاعب عظيم لعبت معه.

وواصل تصريحاته: في الوقت الحالي محمد صلاح هو اللاعب الأبرز في ليفربول فهو لاعب رائع ويستحق المكانة التي حصل عليها.

وحول واقعة صلاح وكلوب، قال سيسوكو أنه لا يوجد مشكلة من الأساس هناك نرفزة ملعب بلغة الكرة وهذا يحدث دائما أعتقد المشكلة تم حلها بعدما كان سوء تفاهم بين الطرفين.

وأشار إلى أن ليفربول يفقد التركيز في اللحظات الهامة بالدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي يتسبب في فقدان الفريق للقب.

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