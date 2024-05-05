محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة بمطرانية ببا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المطرانية بمدينة ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وكان في استقباله نيافة "الأنبا اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس كبير من الآباء والكهنة والقساوسة والشماسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد فرحة لكل المصريين.



حضر القداس الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

حيث ترأس "الأنبا اسطفانوس "صلاة القداس، وألقي عظة رحب في بدايتها بالمحافظ وضيوفه، معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

وكان محافظ بني سويف، قد شهد " في وقت سابق من اليوم" القداس بمقر الكنيسة الانجيلية بالقاهرة ،و كان في استقباله القس الدكتور اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، وبحضور عدد من المحافظين والوزراء ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والاعلام والفنانين والأزهر و الأوقاف .

هذا ومن المقرر أن يتوجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمدينة بني سويف ، للمشاركة في حضور القداس بالكنيسة المطرانية لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف ، والذي يترأس القداس بالمطرانية ،بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين من أبناء المحافظة من الإخوة المسيحيين بالمطرانية.

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