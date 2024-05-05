محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء امس السبت، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر مدير أمن الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والعميد محمد الجندي مدير إدارة الامن الوطني، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع، والعميد هاني عامر المستشار العسكري ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدا على عمق العلاقة بين نسيج الوطن، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية وجمعه الكرام،والذي يحرص دائما على مشاركتنا الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أشار إلى اللمسة الطيبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.