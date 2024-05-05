الزمالك يهزم الإسماعيلي في بطولة كأس الكشافة

أنتصر فريق "الأمل" بنادي الزمالك على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملاعب نادي زد بالقاهرة الجديدة، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكشافة SPOCS تحت 19 سنة.

أحرز هدفي الزمالك كلاً من، أنس وائل، وعمار ياسر ، وشهدت المباراة سيطرة من جانب الزمالك على مدار شوطي المباراة والتي كان مدة كل شوط منهما 35 دقيقة وفقا للقواعد الخاصة بالبطولة، و استطاع الأبيض تسجيل أول الأهداف في الدقيقة 13 من الشوط الأول والهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن اللقاء .

وقدم لاعبو فريق الزمالك مباراة قوية وصنعوا فرصاً عديدة كادت أن تضاعف النتيجة، ويتواجد فريق الأمل بالزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم معه، الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا ووادي دجلة.

ويتكون فريق الأمل بنادي الزمالك، من مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين مواليد 2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ويقود فريق الأمل كلاً من، أحمد رزق وحازم إمام مدربين، ومحمد عبد الجواد ميشو مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وأشرف محمود أخصائى تأهيل وإصابات، ويوسف زكريا إعداد بدني، ورفعت حمدي وإبراهيم بحر مسؤولي المهمات.

ويشرف محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين على فريق "الأمل"، بجانب كل من عماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس المرمى بالقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع، بالإضافة إلى نصر إبراهيم ومنتصر الجدي أعضاء لجنة المتابعة الفنية .