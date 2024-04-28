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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بومينجل: تغيير مركز المثلوثي سبب عدم ضمه لمنتخب تونس.. والجزيري يحتاج للحفاظ على مستواه

سيف الجزيري
سيف الجزيري

أكد علي بومينجل نجم منتخب تونس السابق أن سيف الجزيري مستواه تطور في الفترة الأخيرة.

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وتابع في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "ترددنا في وقت تواجدي بالجهاز الفني لمنتخب تونس في ضم الجزيري بسبب تذبذب مستواه مع الزمالك".

وواصل :"الجزيري أدائه مميز في الفترة الأخيرة مع الزمالك ويلعب بحماس شديد ويؤدي أدوار دفاعية وأنصحه بضرورة الحفاظ على مستواه لأطول فترة".

وأضاف :"السبب في عدم ضم حمزة المثلوثي لمنتخب تونس هو تغيير مركزه كمدافع مع الزمالك ونحنا لا نحتاجه في هذا المركز معنا".

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