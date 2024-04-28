بومينجل: تغيير مركز المثلوثي سبب عدم ضمه لمنتخب تونس.. والجزيري يحتاج للحفاظ على مستواه
أكد علي بومينجل نجم منتخب تونس السابق أن سيف الجزيري مستواه تطور في الفترة الأخيرة.
وتابع في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "ترددنا في وقت تواجدي بالجهاز الفني لمنتخب تونس في ضم الجزيري بسبب تذبذب مستواه مع الزمالك".
وواصل :"الجزيري أدائه مميز في الفترة الأخيرة مع الزمالك ويلعب بحماس شديد ويؤدي أدوار دفاعية وأنصحه بضرورة الحفاظ على مستواه لأطول فترة".
وأضاف :"السبب في عدم ضم حمزة المثلوثي لمنتخب تونس هو تغيير مركزه كمدافع مع الزمالك ونحنا لا نحتاجه في هذا المركز معنا".