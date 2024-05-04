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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يهنئ ريال مدريد بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

هنأ نادي برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد بعد حصده بطولة الدوري الإسباني بعد تحقيقه بلقب الليجا للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه.

وفاز ريال مدريد على قادش بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني فيما سقط برشلونة أمام جيرونا برباعية مقابل هدفين.

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بعد تتويج ريال مدريد.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024

كتب نادي برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": مبروك لريال مدريد لقب الليجا".

رفع ريال مدريد رصيده إلى 87 نقطة بفارق 13 نقطة عن الوصيف جيرونا قبل نهاية الدوري الإسباني بأربع جولات من نهاية عمر المسابقة.

فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، ويعتبر ريال مدريد الأكثر تتويجا باللقب بحصيلة 36 مرة خلفه برشلونة 27 لقب بينما أتلتيكو مدريد 11 لقبا.

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برشلونة يهنئ ريال مدريد بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني

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