قررت جهات التحقيق ، حبس 3 عناصر إجرامية القائمين على تجارة مخدر التامول بملايين الجنيهات بمطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.

حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في مخدر التامول بمطروح

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عناصر إجرامية بمطروح بقصد الاتجار، وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح ممارسة عدة عناصر إجرامية نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرح لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 22 ألف قرص مخدر من عقار "التامول".

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

تحرير 420 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة بالمحافظات

كما واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 48 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و420 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في القليوبية

كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفل لقي مصرعه أثناء الاستحمام في مياه ترعة عزبة الشقرفي بالقناطر الخيرية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفل حسن. ص. م 15 سنة أثناء الاستحمام فى مياه إحدى الترع بعزبة الشقرفي بمدينة القناطر الخيرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وقوات الإنقاذ النهرى وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.