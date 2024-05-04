صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفل لقي مصرعه أثناء الاستحمام في مياه ترعة عزبة الشقرفي بالقناطر الخيرية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل.

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في القليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفل حسن. ص. م 15 سنة أثناء الاستحمام فى مياه إحدى الترع بعزبة الشقرفي بمدينة القناطر الخيرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حبس ممرضة ووالدها وأخوتها بتهمة قتل شاب في المقطم

كما قرر قاضي المعارضات بالمقطم، بحبس ممرضة ووالدها وشقيقيها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة شاب وسط الشارع بمنطقة المقطم.

وأقدمت ممرضة على إنهاء حياة شاب طعنًا وسط الشارع، خلال مشاجرة نشبت بينهما لتحرش الضحية بها واعتدائه على والدها بالمقطم.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ومكان الجريمة، وبالفحص تبين العثورعلى جثة هامدة، وبها طعنتان نافذتان في البطن وأن ممرضة وراء الجريمة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الممرضة تعرضت لتحرش من المجني عليه بأحد شوارع المقطم، ما دفع والدها للتشاجر معه، ما أسفر عن نشوب مشاجرة، على إثرها طعنت الممرضة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات، ونقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تحديد أسباب الوفاة.

السيطرة علي حريق شقة سكنية في العجوزة بلا إصابات

كما سيطرت الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق التهم محتويات شقة سكنية في دائرة قسم شرطة العجوزة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنيّة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في شارع البطل احمد عبدالعزيز بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.