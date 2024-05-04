قرر قاضي المعارضات بالمقطم، بحبس ممرضة ووالدها وشقيقيها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة شاب وسط الشارع بمنطقة المقطم.

حبس ممرضة ووالدها وأخوتها بتهمة قتل شاب في المقطم

وأقدمت ممرضة على إنهاء حياة شاب طعنًا وسط الشارع، خلال مشاجرة نشبت بينهما لتحرش الضحية بها واعتدائه على والدها بالمقطم.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ومكان الجريمة، وبالفحص تبين العثورعلى جثة هامدة، وبها طعنتان نافذتان في البطن وأن ممرضة وراء الجريمة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الممرضة تعرضت لتحرش من المجني عليه بأحد شوارع المقطم، ما دفع والدها للتشاجر معه، ما أسفر عن نشوب مشاجرة، على إثرها طعنت الممرضة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات، ونقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تحديد أسباب الوفاة.

السيطرة علي حريق شقة سكنية في العجوزة بلا إصابات

كما سيطرت الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق التهم محتويات شقة سكنية في دائرة قسم شرطة العجوزة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنيّة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في شارع البطل احمد عبدالعزيز بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وفي واقعة أخري ، امرت جهات التحقيق ، بحبس 14 ديلر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة والاتجار فى المواد المخدرة.



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تمكنت من ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة عدة عناصر إجرامية ببورسعيد وتقدر قيمتها المالية بـ 3.5 مليون جنيه تقريبا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن بورسعيد قيام “عدة عناصر إجرامية” بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة “الزهور – الضواحي – أول الجنوب” مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عاطلين- لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزتهم “4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر للهيدرو – كمية لمخدر البودو – فرد خرطوش وعدد من الطلقات”.

وجرى ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته "4 كيلوات جرام لمخدر للهيدرو - كيلو جرام لمخدر للهيدرو - كمية لمخدر الشابة

وعاطل بدائرة قسم شرطة الضواحي وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش، عاطل بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3 عاطلين، بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزتهم 5 كيلوات جرام لمخدر الحشيش وكيلو جرام لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر للهيدرو - كمية لمخدر الآيس، و4 أشخاص بينهم سيدتان- لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الضواحي وبحوزتهم 3 كيلوات جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية لمخدر الهيروين – 1000 قرص من عقار الترامادول المخدر – مشغولات ذهبية – سيارة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.5 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.