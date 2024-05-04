إزالة التعديات ومصادرة معدات البناء بطامية في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي، عبارة عن سقف خرساني بعد الانتهاء من أعمال الشدة الخشبية وحديد التسليح والتجهيز للأعمال الخرسانية، على مساحة 200 متر بزمام عزبة أبو حضرة، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وبعد ضبط حالة التعدي قرر رئيس مركز ومدينة طامية نقل فنيين المنطقة خارج المدينة وإحالتهما إلى الشئون القانونية للتحقيق معهما بسبب التقاعس عن أداء أعمالهم.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمركز طامية في الفيوم

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وقواعد خرسانية، على مساحة 200 متر، بزمام حوض الشرقية بنطاق قرية سرسنا، بحضور المهندس خميس حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية سرسنا.

وفي نفس السياق وخلال تفقد رئيس مركز ومدينة طامية لتواجد النوبتجية الليلية بالوحدة المحلية لقرية الروضة تم ضبط سيارة نقل وجرار زراعي بالمقطورة محملين بالطوب الأبيض وتم التحفظ عليهم بالوحدة المحلية بقرية الروضة، ومصادرة مواد البناء، وذلك بحضور المهندس جمال عرفان رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية.