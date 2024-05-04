قصواء الخلالي: لو قالك مصر تخاذلت مع فلسطين حط صباعك في عينه

ردت الإعلامية قصواء الخلالي، على الذين يزعمون بأن مصر تتخاذل في دفاعها عن القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر لها دور وطني مشرف في القضية الفلسطينية يسجله التاريخ.

وأضافت خلال برنامجها “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت:"اللي يقولك مصر تخاذلت عن القضية الفلسطينية حط اصبعك في عينه، وموقفنا تجاه القضية سيسجله التاريخ".

وأكدت أن الإعلام العالمي والمؤسسات الدولية التزمت بأجندة بلادها في تناول القضية الفلسطينية حتى لو ابتعدت عن المعايير المهنية والموضوعية وهو ما تصدينا له.

وأوضحت أن الإعلام المصري له أجندة وطنية في الحديث عن القضية الفلطسنية، مضيفة:" لا نخضع للإرهاب النفسي والضغوطات"، مؤكدة أنه يوجد تخاذل من الإعلام الغربي تجاه هذه القضية، ولم يكشفوا عن الحقيقة بحيادية.

مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد إسرائيل

وفي سياق متصل، طالبت مصر، بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية، عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأكدت مصر أن الشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر، "لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة للمواثيق الدولية كافة".

ووجه شكري - في بداية البيان، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي - التهنئة لجمهورية جامبيا على رئاسة الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، متمنيا التوفيق والسداد، كما شكر المملكة العربية السعودية، على قيادة الدورة الماضية؛ بحكمة واقتدار.

وأضاف أن نشأة المنظمة عام 1969 ارتبطت بالقضية الفلسطينية؛ قضيتنا المركزية؛ فالمسلمون من مختلف بقاع العالم، يرجون يوماً يحيا فيه الجميع بسلام في أولى القبلتين وثالث الحرمين.وتابع: أن يحيا الجميع.. من شتى الديانات والأعراق والجنسيات؛ فالإسلام الحنيف دعانا لحفظ النفس البشرية كافة، ومن أحياها؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً".