السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

قصواء الخلالي: لو قالك مصر تخاذلت مع فلسطين حط صباعك في عينه

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

ردت الإعلامية قصواء الخلالي، على الذين يزعمون بأن مصر تتخاذل في دفاعها عن القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر لها دور وطني مشرف في القضية الفلسطينية يسجله التاريخ.

txt

مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية

txt

الحلبي عن العلاقات مع تركيا: مصر لم تغير موقفها منذ 30 يونيو

 وأضافت خلال برنامجها “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على فضائية "سي بي سي"  اليوم السبت:"اللي يقولك مصر تخاذلت عن القضية الفلسطينية حط اصبعك في عينه، وموقفنا تجاه القضية سيسجله التاريخ".

وأكدت أن الإعلام العالمي والمؤسسات الدولية التزمت بأجندة بلادها في تناول القضية الفلسطينية حتى لو ابتعدت عن المعايير المهنية والموضوعية وهو ما تصدينا له.

 وأوضحت أن الإعلام المصري له أجندة وطنية في الحديث عن القضية الفلطسنية، مضيفة:" لا نخضع للإرهاب النفسي والضغوطات"، مؤكدة أنه يوجد تخاذل من الإعلام الغربي تجاه هذه القضية، ولم يكشفوا عن الحقيقة بحيادية.

مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد إسرائيل

وفي سياق متصل، طالبت مصر، بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية، عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأكدت مصر أن الشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر، "لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة للمواثيق الدولية كافة".

ووجه شكري - في بداية البيان، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي - التهنئة لجمهورية جامبيا على رئاسة الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، متمنيا التوفيق والسداد، كما شكر المملكة العربية السعودية، على قيادة الدورة الماضية؛ بحكمة واقتدار.

وأضاف أن نشأة المنظمة عام 1969 ارتبطت بالقضية الفلسطينية؛ قضيتنا المركزية؛ فالمسلمون من مختلف بقاع العالم، يرجون يوماً يحيا فيه الجميع بسلام في أولى القبلتين وثالث الحرمين.وتابع: أن يحيا الجميع.. من شتى الديانات والأعراق والجنسيات؛ فالإسلام الحنيف دعانا لحفظ النفس البشرية كافة، ومن أحياها؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً".

مواد متعلقة

اللواء هشام الحلبي يكشف تفاصيل وصول طائرات رافال الفرنسية لمصر (فيديو)

الحلبي عن العلاقات مع تركيا: مصر لم تغير موقفها منذ 30 يونيو

قوارب حوثية مفخخة تهدد حركة التجارة الدولية بمضيق باب المندب (فيديو)

أحمد موسى يدافع عن حسام موافي: مخطط ممنهج لتشويه صورته (فيديو)

قطر تدرس إغلاق مكتب حركة حماس في البلاد (فيديو)

الاتحاد الدولي للصحفيين: استشهاد 140 مراسلًا في غزة وتدمير منازلهم (فيديو)

نائب نقيب الصحفيين بفلسطين يكشف ضريبة فضح جرائم الاحتلال: 140 شهيدًا (فيديو)

شرطة فرنسا تقتحم جامعة سيانس بو لفض اعتصام طلاب مؤيدين لفلسطين (فييدو)
الجريدة الورقية