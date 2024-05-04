من يحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024، سؤال يطرح نفسه كثيراً، مع دخول منافسات الدوري الأكثر شهرة، مرحلة الحسم مع الأمتار الأخيرة من المسابقة الأشرس على مستوى العالم.

ويشتعل صراع البريميرليج هذا الموسم بين، مانشستر سيتي حامل اللقب، و آرسنال، ويسعى كل منهما للفوز بالكأس واللقب الغالي بعد ماراثون طويل قدم خلاله كل منهما حتى الآن، ما يستحق ليكون البطل.

وينتظر آرسنال ثمرة جهود مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي استطاع أن يقود مشروعًا مثاليًا للجانرز، أعادهم للمنافسة مع مانشستر سيتي، واستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عامًا، عندما حقق إنجازًا تاريخيًا وفاز باللقب دون هزيمة، وهو الأمر الذي فشل فيه جميع أبطال البريميرليج منذ انطلاق المسابقة في 1992 حتى يومنا هذا.

بينما، يبقى دائمًا مانشستر سيتي مرشحًا قويًا للفوز باللقب، في ظل هيمنته على البطولة خلال آخر 5 مواسم، حيث فاز باللقب 4 مرات، وذلك بفضل المايسترو الفني الإسباني بيب جوارديولا، قائد السيتزينز والذي يملك بين يديه تشكيلة رابحة هي الأفضل في دوريات القارة البيضاء العجوز.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

آرسنال: 83 نقطة مانشستر سيتي: 82 نقطة

المباريات المتبقية لـ آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مانشستر يونايتد

إيفرتون

المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024