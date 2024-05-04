مستشار شيخ الأزهر تشارك فى المؤتمر الدولي للتعليم المعاصر بماليزيا

تشارك مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي فى «المؤتمر الدولي للتعليم المعاصر في العالم الإسلامي» « التعليم المعاصر أساس التنمية المستدامة في العالم الإسلامي»، الذي تنظمه جامعة السلطان أحمد شاه الإسلامية ببهانج، في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، بكوانتان-بهانج-ماليزيا بحضور فضيلة أ.د سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والإسلامية من ٢٧ دولة مشاركة.

التعليم المعاصر

ومن المقرر أن تلقي مستشار شيخ الأزهر كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان:«توظيفُ التعليم المعاصر في إبراز التراث الإسلامي وتفعيلِه».



يناقش المؤتمر خلال جلساته على مدار ثلاثة أيام عددا من المحاور، منها تسليط الضوء على واقع التعليم والإستراتيجيات الرقمية المستقبلية، التي أصبحت مصدرًا محركًا للتنمية المستدامة، واستكشاف النظم التعليمية الجديدة ودورها في تحسين الأداء ومواكبة احتياجات سوق العمل، فضلاً عن مناقشة التجارب العلمية والتعليمة الرائدة للجامعات المتطورة في عالمنا المعاصر، ودور التعليم الجامعي في الحفاظ على البيئة والنهوض بالمجتمعات العربية والإسلامية.

كان الأزهر الشريف قد أعلن أسماء الطلاب الأوائل الفائزين في مسابقة الأزهر السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم للعام 2023-2024م، وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة قرابة 150 ألف متسابق، حيث ‏شارك من المكاتب الأهلية 82 ألف متسابق، ومن المرحلة الابتدائية 34 ألف متسابق، ومن المرحلة ‏الإعدادية 22 ألف متسابق، ومن المرحلة الثانوية 9 آلاف متسابق، ومن الرواق الأزهري قرابة 3 آلاف ‏متسابق.‏

حصلت الطالبة هبة عبد الجليل الجيوشي برهام متولي عمر، الطالبة بالصف الأول ‏الثانوي بمعهد الإمام محمد متولي الشعراوي بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الأول، وحصل على ‏المركز الثاني الطالبة إسراء محمد سيد محمد، الطالبة بمدرسة النور للكفيفات بمنطقة أسوان الأزهرية، ‏والمركز الثالث الطالب محمد صلاح محمد نبوي، الطالب بالصف الأول الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية، ‏والمركز الرابع الطالب عبد الرحمن علي حجازي، الطالب بالصف الثاني الثانوي بمعهد العطار ع.ث بنين ‏بمنطقة الشرقية الأزهرية، والمركز الخامس الطالبة مودة السباعي محمود السباعي، الطالبة بالصف الأول ‏الإعدادي بمعهد فتيات منشأة البدوي بمنطقة الدقهلية الأزهرية.‏

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الفائزين على نبوغهم واستحقاقهم ‏لهذا التشريف والتكريم بحفظ كتاب الله ‏وآياته وإتقانهم في تلاوة وتجويد القرآن والإبحار في كنوزه ونفائسه، ‏كما أعرب عن تهنئته وتقديره ‏لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد وفير وغير طبيعي حتى يصل أبناؤهم ‏لهذا المستوى من ‏الإتقان والنبوغ في حفظ وتلاوة كتاب الله، وأنه في هذا الكتاب وحفظه وتدبره والعمل بما ‏جاء فيه ‏يكون التنافس الشريف العفيف الذي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف.‏



قدَّم فضيلته الشكر لقطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم فيه، على ما بذلوه من جهد ‏حثيث متواصل لتنفيذ مراحل المسابقة، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة، داعيًا فضيلته إلى ‏مواصلة هذا الجهد وتطوير العمل كل عام لاكتشاف النابغين من الطلاب وتكريمهم ودعمهم على التميز ‏والاجتهاد، وحتى يكونوا قدوة لزملائهم وأقرانهم في كل مكان، وإظهار الصورة البهية الجميلة لطلاب الأزهر ‏وحفظة كتاب الله عز وجل.‏

