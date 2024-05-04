السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة كمال: قادة العالم في حالة نفاق وكذب "مكفوفين بشأن غزة"

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أنه على مدار 7 شهور كان يندهش ويتعجب من وأنه علق على السياسة الدولية على مدى 40 عام ماضي، ولم يكن متوقع أن يرى الوجه المكشوف من دول العالم وحالة النفاق الكبير والكذب الشديد وعدم الخجل الموجودة عن قادة في العالم، متابعًا: "قادة في العالم مكفوفين فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة ومتحيزين للعنف ضد الشعب الفلسطيني".

الحرب في قطاع غزة:

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن القادة في العالم وصلوا لهذه الحالة من النفاق والكذب الشديد وأن هذه الحالة مستمرة معهم، مؤكدًا أنه من الواضح أن صراع الانتخابات الأمريكية سواء مجلس النواب أو الرئاسة تزيد وتظهر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن كل مرشح يؤمن نفسه ويغسل يده مما حدث في قطاع غزة من قتل وتشريد وقصف إسرائيلي بدعم أمريكي.

 

وأوضح أن حماس وإسرائيل لم يحققا أي أهداف من الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة، مشددًا على أنه من المؤكد أن الكل خرج خاسر من المعركة والحرب الدائرة في قطاع غزة، متابعًا: "واضح إن إرجاء مذكرة بلينكن إلى يوم الأربعاء عن التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي للمساعدات مرتبط بمفاوضات القاهرة".

 

واستنكر من تصريحات لبرنامج الغذاء العالمي، قائلًا: "هل أدرك برنامج الغذاء العالمي المجاعة الذي يعيشها سكان قطاع غزة بعد 7 شهور من الحرب في قطاع غزة؟".

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