محمد صبحي يهنئ الأقباط بعيد القيامة: "أجمل شئ احترام دين الأخر وعقيدته"

هنأ الفنان محمد صبحي، الأقباط في مصر والعالم بعيد القيامة المجيد، مشددًا على أن كل الأعياد التي تمر بها البشرية هي أعياد لكل البشرية سواء أعياد خاصة بالأقباط وأعياد خاصة بالمسلمين.

تهنئ إلى الأقباط بمناسبة عيد القيامة:

وأشار "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أجمل الأشياء هي احترام مشاعر الأخر ودينه وعقيدته، موجهًا التهنئة لكل المسيحين والمسلمين احتفالًا بعيد القيامة المجيد.





وعن الأحداث في قطاع غزة، شدد على أن الهدف من الحركة الصهيونية ليست غزة ولكن من يدفع الثمن هم أهالينا في قطاع غزة والشعب الفلسطيني، موضحًا أنهم أعداء لكل البشرية وليس المسلمين وليس المسيحيين فقط، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني دفع الثمن غالي من استشهاد الكثير منهم.

وأشار إلى أن الأقصى لن يذهب بعيدًا ولن يستطيع احد أن يقترب منه، موضحًا أنه يستشعر من خلال قرءاته ولم يحدث في العالم أن تتحد دول العالم ويقفوا مع الباطل وضد الحق، الشعب الأمريكي والبريطاني والأسباني خرجوا لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني، متابعًا: "الشعب الفلسطيني يقف هذه الوقفة.. والإنسانية تنتصر للشعب الفلسطيني والحق هو الذي ينتصر دائمًا في النهاية".

