جيرونا يحسم ديربي كاتالونيا و ريال مدريد بطلا للدوري الأسباني

حسم جيرونا ديربي كاتالونيا لمصلحته بالفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتيليفي ليصعد جيرونا الى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد ٧٤ نقطة بينما هبط برشلونة إلى المركز الثالث برصيد ٧٣ نقطة.

فوز جيرونا بالمباراة منح ريال مدريد لقب الدوري الأسباني لهذا الموسم رسميا بعد ان ابتعد في القمة بفارق ١٣ نقطة عن صاحب المركز الثاني جيرونا ولم يتبقى غير أربعة مباريات على نهاية المسابقة لن تكون كافية ليلحق اي فريق بريال مدريد الذي توج بلقبه للمرة السادسة والثلاثين وهو رقم قياسي في الليجا .

تقدم برشلونة بهدف في الدقيقة الرابعة من بداية المباراةعن طريق مدافعه الدانماركي اندرياس كريستيانسن الا ان جيرونا تعادل بعدها بدقيقة واحدة عن طريق دوفيبيك ثم عاد روبرت ليفاندوفيسكي ليمنح برشلونة المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الاول لينتهي الشوط الاول بتقدم برشلونة بهدفين لهدف .

في الشط الثاني نجح جيرونا في قلب الطاولة على برشلونة خلال عشر دقائق حيث تمكن بورتو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٦٤ ثم الهدف الثالث سجله جوتيريز في الدقيقة ٦٧ قبل ان يختتم بورتو أهداف اصحاب الأرض بالهدف الرابع في الدقيقة ٧٤ .

نتيجة المباراة التي وضعت جيرونا في المركز الثاني جعلت برشلونة يواجه خطر عدم المشاركة في كأس السوبر الاسبانية الموسم المقبل حيث سيشلرك به كل من ريال مدريد بطل الدوري و صاحب المركز الثاني في الدوري وهو جيرونا حتى الان ال جانب كل من اتلتيك بيلباو بطل كأس ملك أسبانيا و ريال مايوركا وصيف بطل الكأس