لقي شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه، دهسته آلة حصاد القمح بإحدى قرى الدقهلية، تم نقل الجثة الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع شاب دهسته آله حصاد القمح بالدقهلية



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أثناء عمله بـ"ماكينة حصاد الغلة" بإحدى قرى الدقهلية.



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين مصرع شاب يدعى ضياء وحيد أحمد 19 عامًا مقيم بعزبة البراغبت التابعة لأبو جلال بشربين.

وبسؤال الشهود أكدوا أن ماكينة حصاد الغلة وراء الحادث حيث وقع تحت الماكينة وأصيب بتهتك فى جسده ولقى مصرعه على الفور ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.



كما أمرت جهات التحقيق بالخصوص بمديرية أمن القليوبية ،بحبس عامل خردة "له معلومات جنائية"، وعاطل - مقيمان بدائرة القسم، بحوزتهما كمية من الحديد الخردة مجهولة المصدر تزن حوالى 500 كيلو جرام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة مجهولة المصدر أمام المخزن ملكه، حيث عثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى 500 كيلو جرام مجهول المصدر.



وبمواجهته أيد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن الحديد متحصلات واقعة سرقة سور حديدي بدائرة القسم قاما بشرائها من (عامل خردة "له معلومات جنائية"، عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) تم ضبطه واعترفا بارتكابهما الواقعة.

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، غدا الأحد، محاكمة مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18111 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، و المقيدة برقم 3530 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ربيع م ع"، 43 سنة، مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم 22 / 10 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



كما امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.