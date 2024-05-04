السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمد إبراهيم يتحدث عن فوز الإسماعيلي على فاركو

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي  عن انتصار الفريق على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت،  بالجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال في تصريحات للمركز الإعلامي عقب اللقاء :"نحمد الله عز وجل على الانتصار فقد كنا بحاجة للثلاث نقاط بعد الأداء الجيد المقدم خلال المباريات الماضية".
وواصل :"كنا نخشى من تعرض اللاعبين للإجهاد نظرا لضيق الوقت بين المباريات إلا أن التوفيق كان حليفنا اليوم بفضل الله عز وجل".
واستطرد :"الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد لتحقيق الطموحات التي نسعى لها ولإسعاد الجماهير".
واختتم :"أغلقنا مباراة اليوم وسنبدأ من الغد التركيز على المباراة المقبلة من أجل استكمال النتائج الإيجابية".

الجريدة الورقية