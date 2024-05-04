تفاصيل إصابة ثنائي الإسماعيلي .. أحمد الشيخ وبيومي

كشف دكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ، إصابة الثنائي أحمد الشيخ ومحمد بيومي بشد إجهادي في العضلة الخلفية.

وقال طبيب الفريق : "الشيخ و بيومي سيخضعان لفحوصات طبية خلال ال48 ساعة للاطمئنان على حالتهما الصحية".

وشارك الثنائي في انتصار الفريق على فاركو مساء اليوم بثنائية دون رد لحساب الجولة ال21 من مسابقة الدوري المحلي.

ويستعد الفريق لمواجهة الداخلية المقرر لها، الخميس المقبل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.