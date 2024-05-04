رئيس مركز اطسا بالفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة"

تفقد الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم السبت عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس حاتم مصطفى مدير المكتب الفني ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمركز، والمهندس حسن عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية لقرية قلهانة والمحاسب محمد شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية قلمشاه.

وخلال الجولة الميدانية تفقد رئيس مركز ومدينة إطسا أعمال تسوية وتمهيد الطرق بقريتي قلهانة وقلمشاة، موجها بسرعة نهو الأعمال والتي سبق وتم الاتفاق عليها وهي العمل الجماعي بين الوحدات المحلية وجلب تربة جبلية ووضعها بالحفر والمطبات وتسويتها ورشها، لتمهيد الطرق من نواتج الحفر الناجمة عن مشروعات البنية التحتية بمبادرة حياة كريمة لرفع معاناة التنقل للمواطنين لحين البدء في أعمال رصف تلك الطرق بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى.

عقب جولته والاطمئنان على سير العمل بالطرق قام رئيس المركز بزيارة مشروعات مبادرة"حياة كريمة" حيث تم زيارة المجمع الخدمي والوحدة الصحية ووحدة الاسعاف بقرية قلمشاه، كما تفقد الوحدة الصحية بقرية قلهانة والمجمع الخدمي بقلهانة، المنشأعلى مساحة 650 متر مربع ويضم المجمع الخدمي مركزا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتبا للبريد ومكتبا للتموين ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتبا للشهر العقاري، وخلال الزيارة اجرى رئيس المركز اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الاسعاف لتوفير سيارة اسعاف، وتم الاتفاق على انشاء نقطة إسعاف داخل المجمع الخدمي بقلهانة.

الانتهاء من تنفيذ 12 مجمعا خدميا ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز إطسا

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمعات الخدمية والزراعية، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، بواقع عدد 12 مجمعاً خدمياً ومثلها مجمعات زراعية بقري مركز إطسا، وهي الغرق، وشدموه، وأبوجندير، وجردو، وقلهانة، وقصر الباسل، ومنية الحيط، والحجر، وتطون، ومطول، وأبوصير، وقلمشاة.

مشيراً إلى أن المجمع الخدمي بقرية قلهانة قد تم تشغيله بالفعل، وتم فرش العديد من المجمعات الخدمية لدخولها الخدمة تباعاً، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى إطسا في أقرب وقت، موضحا أن المشروعات الخدمية والزراعية الجديدة، تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على أهالي هذه القرى في الحصول على الخدمات، فضلاً عن توفير مشروعات تنموية تساعدهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.