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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر  الجديدة الإنجيلية.


وحرص نقيب المحامين، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وإلى الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وإلى الاخوة المسيحيين، داعيًا الله عز وجل، بأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تنعم دائما بالأمن والأمان.


جاء ذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قيادات الدولة المصرية، والشخصيات العامة.

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