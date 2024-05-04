استمرار تدريبات الفريق الطبى ومنسقي الجودة بصحة الفيوم

قامت ادارة الجودة بوزارة الصحة والسكان باستكمال سلسلة التدريبات التى بدأتها الاسبوع الماضى بتدريبين متتاليين خلال اسبوع وذلك تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى-وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتورة صافيناز اسماعيل -مدير الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان الاول .

تم تدريب الاول الخاص بالفريق الطبى على الخدمات التشخيصية و التدخلات الجراحية و التخدير والتهيئة وذلك على مدار 3 ايام وقد حضره 27 من اعضاء الفريق الطبى وفريق الجودة بالمديرية.

و التدريب الثانى بعنوان ادارة وسلامة الدواء وتم على مدار يومين حضره 25 من منسقى الجودة و مديرى الصيادلة بالمستشفيات بالاضافة الى اعضاء من ادارة الصيدلة وادارة الجودة بالمديرية بقيادة الدكتورة حنان كمال حليم -مدير الادارة.

قام بالتدريب فى الدورتين الدكتورنصر الحسينى -استشارى الجودة بالادارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان وتم التدريب بقاعة الدكتورة داليا رشدى بمدرسة التمريض.

جولة وكيل الوزارة..

ومن جهه اخرى قام الدكتورسامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمتابعة الميدانية المفاجئة لسير العمل ببعض الوحدات الصحية التابعة لسنورس و ابشواى ومركز الفيوم يرافقه كلا من هالة احمد -مدير ادارة التمريض والدكتورة نشوى جلال -مدير ادارة العلاقات العامة والدكتور مروان دياب -عضو الدعم الفنى ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية بالمديرية.

استهل وكيل الوزارة الجولة بتفقد سير العمل بالوحدة الصحية بمنشاة طنطاوى التابعة لادارة سنورس الصحية , تفقد الاستقبال والصيدلية و التعقيم و المعمل والاسنان و امر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق كما وجه بسرعة تركيب جهاز البصمة ،كما امر بالتواصل مع مديرة التموين الطبى بالمديرية لتوفير بعض النواقص لعيادة الاسنان .

وقرر تحويل احد المرضى لمستشفى سنورس والاتصال بالمستشفى لعمل اللازم وتم التاكد من ذلك بنهاية الزيارة ،كما امر بنقل الكاتب من غرفة الملفات الى مكتب الصحة . ولاحظ نمو الحشائش بالوحدة فامر بالاتصال بمركز السيطرة والتحكم فى الازمات بالمحافظة وتم اخطارهم بالشكوى وعلى الفور حضر سكرتير الوحدة المحلية ووعد بحل المشكلة بعد اجازة شم النسيم.

ثم توجه بعد ذلك الى وحدة منشاة سنورس وتفقد غرفة الملفات واشاد بتنظيمها كما تفقد غرفة التطعيمات واختبر معلومات التمريض فى مواعيد التطعيمات الدورية ،كما تفقد تنظيم الاسرة واختبر التمريض فى انواع الوسائل وشروط استخدامها ، واشاد بنظافة الوحدة وامر مدير الشئون الادارية بفحص الدفاتر وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق ،كما وجه بسرعة تركيب جهاز البصمة.

بعد ذلك واصل "العشماوى" الجولة بالمرور على وحدة السعيدية وتفقد عيادة تنظيم الاسرة والاستقبال والاسنان ولاحظ تغيب اطباء الاسنان جميعا دون اذن فأمر بتحويلهم الى التحقيق واعادة توزيع الزائد منهم الى وحدات اخرى ،كما وجد عطل بكرسى الاسنان وقام بالتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية لاصلاحه.

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