للمرة الأولى.. عرض"وكأنهم كانوا سينماءيين" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر الأربعاء المقبل ٨ مايو امسية سينمائية يعرض فيها فيلم "وكأنهم كانوا سينماءيين" للمخرج صلاح هاشم .

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة . فيلم "وكأنهم كانوا سينمائيين" سيناريو وإخراج صلاح هاشم، تصوير ومونتاج سامى لمع.

حيث يقدم الفيلم شهادات عن تاريخ السينما، ويبحث عن سحر السينما المصرية الخفى، الذى كان موجودا فى أفلامها الكلاسيكية القديمة، ويقدم الفيلم شهادات عن السينما المصرية على لسان الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير المصرى الكبير، والدكتور صبحى شفيق شيخ النقاد السينمائيين فى مصر والروائى والناقد السينمائى بكر الشرقاوى.

وكان قد أشار د.حسين بكر في وقت سابق إلي حرص مركز الثقافة السينمائية علي عرض أفلام السينما التسجيلية ذات الطابع التراثي والتي تعتبر من العلامات في تاريخ السينما التسجيلية.

يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. .

جدير بالذكر ان العرض سيقام الأربعاء ٨مايو في تمام السابعة مساء بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.