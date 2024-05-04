وكيل صحة الفيوم يتفقد عدداً من الوحدات الصحية بسنورس

قام الدكتور سامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمتابعة الميدانية المفاجئة لسير العمل ببعض الوحدات الصحية التابعة لسنورس و ابشواى ومركز الفيوم يرافقه كلا من هالة احمد مدير ادارة التمريض والدكتورة نشوى جلال مدير ادارة العلاقات العامة والدكتور مروان دياب عضو الدعم الفنى ومتولى سعد مدير الشئون الادارية بالمديرية.

استهل وكيل الوزارة الجولة بتفقد سير العمل بالوحدة الصحية بمنشاة طنطاوى التابعة لادارة سنورس الصحية، تفقد الاستقبال والصيدلية و التعقيم و المعمل والاسنان و امر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق كما وجه بسرعة تركيب جهاز البصمة ،كما امر بالتواصل مع مديرة التموين الطبى بالمديرية لتوفير بعض النواقص لعيادة الاسنان .

وقرر تحويل احد المرضى لمستشفى سنورس والاتصال بالمستشفى لعمل اللازم وتم التاكد من ذلك بنهاية الزيارة ،كما امر بنقل الكاتب من غرفة الملفات الى مكتب الصحة . ولاحظ نمو الحشائش بالوحدة فامر بالاتصال بمركز السيطرة والتحكم فى الازمات بالمحافظة وتم اخطارهم بالشكوى وعلى الفور حضر سكرتير الوحدة المحلية ووعد بحل المشكلة بعد اجازة شم النسيم.

احالة المتغيبين للتحقيق

ثم توجه بعد ذلك الى وحدة منشاة سنورس وتفقد غرفة الملفات واشاد بتنظيمها كما تفقد غرفة التطعيمات واختبر معلومات التمريض فى مواعيد التطعيمات الدورية ،كما تفقد تنظيم الاسرة واختبر التمريض فى انواع الوسائل وشروط استخدامها ، واشاد بنظافة الوحدة وامر مدير الشئون الادارية بفحص الدفاتر وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق ،كما وجه بسرعة تركيب جهاز البصمة.

بعد ذلك واصل "العشماوى" الجولة بالمرور على وحدة السعيدية وتفقد عيادة تنظيم الاسرة والاستقبال والاسنان ولاحظ تغيب اطباء الاسنان جميعا دون اذن فأمر بتحويلهم الى التحقيق واعادة توزيع الزائد منهم الى وحدات اخرى ،كما وجد عطل بكرسى الاسنان وقام بالتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية لاصلاحه.

ثم توجه لوحدة الياس التابعة لادارة ابشواى الصحية وتلاحظ وجود اشراف الادارة بالوحدة وتفقد التطعيمات والملفات والاسنان ووحد عطل بكرسى الاسنان فوجه باصلاحه ،كما امر بالغاء الاسنان المسائى بالوحدة لعدم الحاجة وامر تفتيش الادارة بتقديم مذكرة بذلك .كما تفقد الاستقبال ووجد مصل عقرب زيادة عن الاستخدام فامر بارساله الى مستشفى ابشواى ،و ناقش مع طبيبة الوحدة استخدامات بعض الادوية ثم غادر الى وحدة شكشوك وتفقد غرفة الملفات والاستقبال و المعمل و التطعيمات و الصيدلية وذلك فى حضور مدير الوحدة الدكتور عبد العزيز محمد ،كما تفقد عيادة الاسنان وامر بالغاء الاسنان المسائى لعدم الحاجة واعادة توزيع الاطباء على اماكن اخرى بمعرفة مدير ادارة الاسنان ،كما امر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق ،و شدد على سرعة تركيب جهاز البصمة.

بعدها توجه والفريق المرافق الى وحدة كفر عبود حيث تفقد غرفة الملفات وامر بصرف مكافأة للممرضة المسئولة عنها فاطمة احمد اسماعيل ،كما تفقد المعمل وناقش الفنى فى بعض المعلومات ،و تفقد عيادة الاسنان وامر بفحص الدفاتر وتحويل المتغيبين للتحقيق ونقل العدد الزائد منهم الى وحدة اخرى.

ثم قام بعدها بالمرور على وحدة ابوكساه و تصادف وجود مدير الادارة الصحية الدكتور راضى رشاد وذلك فى حضور الدكتور خالد ابو حمد -مدير الوحدة وقام بتفقد الاستقبال وتنظيم الاسرة والاسنان والملفات وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وشدد على تركيب البصمة ،كما ناقش مع مدير الادارة ومدير الوحدة بعض امور العمل.

ثم واصل المرور بتفقد وحدة سنرو القبلية اثناء النوباتجية ووجد الطبيبة والممرضة ولم يجد الكاتب فامر بعمل ترك عمل له وتحويله للتحقيق

وبعدها تفقد وحدة الشيخ فضل التابعة لمركز الفيوم ووجد النوباتجية وتفقد الاستقبال واطمئن لوجود ادوية الطوارئ. وفى نهاية الجولة تفقد وحدة تلات التابعة ايضا لمركز الفيوم وتفقد حجرة الاستقبال وامر بتغيير سرير الاستقبال والتواصل مع مدير ادارة المركز لعمل ذلك فى اسرع وقت.

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