القضية الفلسطينية تقود حزب العمال والخضر واليسار البريطاني إلى الفوز بإنتخابات البلدية

خرج زعيم حزب العمال البريطانى كاير ستارمر يغازل مسلمى بريطانيا ويعلن فوز حزبه بمقعدى شمال إنجلترا وجنوب بلاك بول التى إنسحب مرشحها المحافظ إثر فضيحة طالت سمعته، مما دفع ستارمر لتوجيه رسالة هجومية مباشرة لرئيس الوزراء الحالى ريتشى سوناك بقول " لقد سئمنا فشلك وإنقساماتك وإنحرافك ونريد التغيير ولنأتى بحزب العمال فى الإنتخابات الالعامة المرة القادمة، ولنكتفى بوضع نهاية ل 14 عام للمحافظين".

وقالت وكالة رويترز أن زعيم حزب العمال وجه خطابا الى الناخبين المسلمين فى إشارة مباشرة للحرب فى غزة، مستغلا للموقف كنوع من إستمالة أصواتهم لحزبه فى الإنتخابات العامة بالبلاد والمقررة فى النصف الثانى من العام الحالى 2024، رغم خسارته لكثير من أصواتهم جراء مناصرته للموقف الإسرائيلى فى بداية الحرب بحق الدفاع عن نفسها فى وجه هجمات حماس، إلا أنه تدارك مفرداته وقال أن حجم القتل الذى إرتكتبه إسرائيل ضد الفلسطنييين غير معهود وذلك حتى لا تنقلب الطاولة على حزبه قبيل إنتخابات البلدية الأخيرة.

وكان للقضية الفلسطينية أثرا كبيرا على نتائج إنتحابات البلدية فى بريطانيا، حيث فاز جورج جالاواى مرشح التيار اليسارى فى شمال إنجلترا على خلفية مناصؤته للفلسطينيين وإثارته للمعارضة ضد دولة إسرائيل المحتلة، مما إستمال أصوات المسلمين فى مجلس مدينة أولدهام فى شمال غرب إنجلترا رغم ترشحه كمستقل يسارى.

كما فاز مرشح حزب الخضر لأول مرة برئاسة المجلس فى شمال إنجلترا أيضا على خلفية رفض الجماهير لمناصرى الجانب الإسرائيلى وهو ما قد يؤثر على موقف ريتشى سوناك رئيس الوزراء الحالى فى فوز حزبه المحافظ برئاسة الحكومة القادمة.