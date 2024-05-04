الاستهلاك المفرط للقهوة يسبب عدم انتظام ضربات القلب

ووفقا لأخصائية التغذية إيلينا فلاديميروفا، فإن عواقب الاستهلاك المفرط للكافيين والقهوة هي الأرق وعدم انتظام ضربات القلب.

وحذرت خبيرة التغذية فلاديميروفا من أنه من الأفضل عدم إساءة استخدام مشروب مثل القهوة، وأشارت إلى جرعته الآمنة.

وقالت الخبيرة لـ ريا نوفوستي : "إن الجرعة الآمنة نسبياً من القهوة للشخص البالغ السليم هي أربعة فناجين من أمريكانو، وللحوامل كوبين يومياً".

ولفتت فلاديميروفا الانتباه إلى حقيقة أن الجسم يعالج الكافيين بالاعتماد الوثيق على خصائصه الجينية، بالنسبة لبعض الأشخاص، يتم امتصاص القهوة بسرعة، ويتم استقلاب الكافيين بشكل نشط لدرجة أنه قد لا يكون موجودًا في الدم بعد ساعتين، لكن هذه العملية يمكن أن تحدث أيضًا بشكل أبطأ بكثير، ويمكن أن ترتبط ردود الفعل تجاه الكافيين بتدهور الحالة الصحية.

وأشار أحد خبراء التغذية إلى أن "بالنسبة لشخص ما، حتى كوب واحد يكفي للتسبب في عدم الراحة والأرق بسبب عملية التمثيل الغذائي الطويلة للكافيين، على سبيل المثال، ثماني ساعات".

وأضاف الأخصائي أن الأعراض غير المريحة في أغلب الأحيان تكون ناجمة عن تناول الكافيين الزائد. وأشارت فلاديميروفا إلى عواقب الجرعة الزائدة - تطور الأرق والرعشة وزيادة القلق وعدم انتظام ضربات القلب وحرقة المعدة والغثيان والصداع.

وذكر خبير التغذية أن شرب القهوة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وعادة ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من انخفاض النغمة وانخفاض ضغط الدم بصحة جيدة وزيادة في النشاط والقوة ولكن إذا كانت لديك مشاكل مع ارتفاع ضغط الدم، فيجب مناقشة استخدام القهوة (وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين) مع طبيبك - ربما يرى أنه من الضروري الحد منها.

وقال المختص: “إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، عليك استشارة طبيبك، أو تقليل استهلاك القهوة إلى فنجانين يوميا”.

انتظام ضربات القلب

اضطراب النظم القلبي هو ضربات قلب غير منتظمة. يحدث اضطراب النظم القلبي عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية، التي تخبر القلب بالنبض، بطريقة صحيحة، وقد ينبض القلب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد. أو قد يكون نمط ضربات القلب غير متناسق.

قد يظهر اضطراب النظم القلبي على هيئة خفقان سريع لضربات القلب أو عدم انتظامها أو تسارعها. بعض حالات اضطرابات النظم القلبي غير ضارة. وقد يسبب بعضها الآخر الإصابة بأعراض مميتة.

هناك أوقات لا يشكل فيها نبض القلب السريع أو البطيء مشكلة وعلى سبيل المثال، قد ينبض القلب بشكل أسرع مع ممارسة التمارين الرياضية أو يتباطأ أثناء النوم.