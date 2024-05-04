أمين عام الدعوى والإعلام الديني يزور مستشفى حميات الإسماعيلية

نائبًا عن "شيخ الأزهر الشريف"..

إستقبلت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بديوان مديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم فضيلة الدكتور محمود الهوارى الأمين العام للدعوي والإعلام الديني نائبًا عن فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ،بحضور الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى والشيخ هاني عبدالعليم مكاوي مدير التوجيه بالمنطقة.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى أنه خلال اللقاء تم تناول العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والإتفاق على مشاركة مشايخ ووعاظ منطقة وعظ الإسماعيلية فى المبادرات الصحية وندوات وحملات التوعيه بالقضيه السكانيه والصحة الإنجابية والتى تنفذها مديرية الصحة فى الفترة المقبله والتأكيد على أهميتها بالقوافل الدينيه التى تنظمها مديرية الاوقاف.

ثم توجَّه وفد الأزهر إلى مستشفى حميات الإسماعيلية لزيارة المرضى و المصابين الفلسطينين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ؛للاطمئنان على رعايتهم وإستمعوا الى توضيح عن حالتهم الصحيه والخدمة الطبية المقدمة إليهم.

وأعرب وفد الأزهر الشريف عن شكرهم وتقديرهم للأطقم الطبية العاملة بالمستشفى لما لمسوه من اهتمام ورعاية صحية، ودعواتهم للمصابين بالشفاء العاجل .

رافق الوفد خلال الزياره الدكتور محمد لطفى مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد الشحات مدير مستشفي حميات الاسماعيلية.