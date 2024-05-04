27 مايو.. محاكمة المتهمين بهتك عرض فتاة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بهتك عرض فتاة في منطقة مصر القديمة، إلى جلسة 27 مايو المقبل، للمرافعة.

عقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة هتك عرض فتاة في مصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة للمحاكمة، عن قيام المتهمين "ح. ر"، "ه. ر"، "م.ر" بالتعدي على فتاة بملامسة جسمها أثناء سيرها في الشارع.

وفى سياق اخر جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم السبت، حبس مسئول بوزارة الزراعة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالرشوة.

وتبين أن المتهم طلب وتلقى رشوة مالية من أحد المنتفعين من مجال عمله تقدر بـ40 ألف جنيه مقابل إجراء تسهيلات للطرف الثاني، ويوم الواقعة تربصت له الرقابة الإدارية عقب تسجيل المكالمات ولقاء الرشوة وتم ضبطه متلبسًا.

وأمام النيابة أنكر المتهم واقعة الرشوة، موضحًا أن هذا المبلغ كان دينًا من الراشي قائلًا: «كنت واخدهم سلف».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أجهزة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام في وزارة الزراعة في منطقة المعادي، لتورطه في تلقي رشوة مالية من أحد أصحاب المنفعة مستغلًا عمله كمدير للإدارة.

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة ولكن واجهته النيابة بالتسجيلات الخاصة التي تثبت تلقيه مبلغ الرشوة، ووجهت له النيابة تهمة المنفعة واستغلال منصبه وتلقي رشوة مالية.

كما أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق أم الزين - ميت غمر بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول كلا من: "محمد السيد" 16 عاما، و"محمد عبدالصمد" 18 عاما،و"محمود وائل" 13 عاما، مقيمين بمدينة القنايات، مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء مكتفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل ودراجة نارية بطريق أم الزين - ميت غمر بمدينة القنايات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.