السياحة والمصايف تنظم حفلاً بمناسبة شم النسيم بشواطئ الاسكندرية

تنظم الادارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية احتفالية كبرى يوم الاثنين القادم لاحتفال بشم النسيم واعياد الربيع وذلك بالتعاون مع اكثر من 30 جهة من الهيئات والاجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع السكندرى وبحضور لفيف من اعضاء مجلس النواب والشيوخ .

كشف الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن استعدادات الإدارة للاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، مشيرًا إلى أن يوم شم النسيم سيشهد احتفالية كبرى بمحافظة الإسكندرية تنظمها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

واضاف أن الاحتفالية ستنطلق في التاسعة صباحًا بموكب للزهور يضم 30سيارة مزينة بالزهور، ويبدأ من منطقة كارفور مرورًا بطريق قناة السويس وطريق الكورنيش حتى شاطئ ستانلي حيث تقام الاحتفالية على الشاطئ في الواحدة ظهرًا.

اشار الدكتور عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف ان الشواطئ استعدات لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، في كافة احياء المحافظة وإعلان جاهزيتها لاستقبال الرواد والزائرين من أهالي الإسكندرية والمحافظات.

كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ سيدي بشر، رفعت اليوم، الراية الخضراء نظرًا لوجود حاجز الأمواج، بينما رفعت باقي الشواطئ الراية الصفراء، ورفع شاطئ ستانلي الراية الحمراء، كذلك رفعت شواطئ العجمى والقطاع الغربي الرايات الحمراء.

اشار رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف ان بلغت نسب إشغال شواطئ القطاع الشرقي 20%، ولم تزد نسبة الإشغال بشواطئ القطاع الغربي على 15%.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بالتعليمات المدونة على الشاطئ والتي من بينها الالتزام بتعليمات مسئولي الإنقاذ وألوان الرايات المرفوعة على الشاطئ.

وشاار الى ان تنقسم ألوان الرايات إلى ثلاثة ألوان ثابتة (حمراء، خضراء، صفراء)، وعند رفع الراية الحمراء على الشواطئ فهي تعلن أن البحر خطر وممنوع السباحة، أما الراية الخضراء تدل على أن البحر معتدل ومسموح بنزول البحر، وفي حالة رفع الراية الصفراء تكون راية تحذيرية ويجب اتباع تعليمات المنقذ في الأماكن الآمنة والمحددة للسباحة.

من جانب اخر اعلنت سياحة ومصايف الإسكندرية جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين والاستعداد لأعياد الربيع وفصل الصيف، موضحة أن أسعار تذاكر الشواطئ تبدأ من 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، ويحصل المواطن على تذكرة دخول الشاطئ استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس بالمجان دون تحصيل أي رسوم إضافية، مشددة على عدم تحصيل أي إكراميات من رواد الشواطئ، وفي حالة فرص الإكراميات يتم التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما شددت على عدم دخول أي مشروبات كحلية أو مواد مخدرة على الشواطئ وتعرض من يخالف ذلك للإجراءات القانونية، كما رواد الشواطئ بالمحافظة على نظافة الشاطئ وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها على الشواطئ.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات، لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، مكلفا رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

وكلف المحافظ تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة.