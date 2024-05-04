السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات المسلحة السودانية تصدر بيانا بشأن وفاة نجل البرهان في تركيا

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اليوم السبت بيانا هاما للتعليق على وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

 

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان: "تحتسب هيئة القيادة والضباط وضباط الصف والجنود وجميع منسوبي القوات المسلحة عند الله تعالى محمد عبد الفتاح البرهان ابن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر وحسن العزاء والتعزية موصولة لجميع أهله وأقرانه".

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، لتشييع جثمان نجله الراحل الذي توفي متأثرا بإصابته في حادث مروري بتركيا، وكان في استقباله نائب الرئيس التركي.

هذا ونعت الأمانة العامة لمجلس السيادة والعاملين به، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني.

 

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