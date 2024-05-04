إخلاء سبيل متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بكفالة

قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متهم.

سبق وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت المعلومات أن المتهمين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي (شخصين )، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما لقي شخصين مصرعهما اليوم السبت، انهارت عليهما بئر صرف صحي، أثناء الحفر بقرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز ابنوب يفيد بورود بلاغ بمصرع شخصين انهارت عليهما بئر صرف صحي بقرية المعابدة التابعة لدائرة المركز.

وبانتقال قوة من ضباط المركز والإسعاف وقوات الدفاع المدني تبين صحة البلاغ، وتم انتشال جثتي كل من "ع. ب" مقيم بالمعابدة، و"ا. ح" مقيم بنى رافع يعملان عند مقاول.

وتم نقل الجثتين تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض (مراسل بأحد القنوات الأجنبية "يحمل جنسية إحدى الدول") لسرقه هاتفه المحمول حال استقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة من قبل أحد الاشخاص يستقل دراجة نارية وفر هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية"، واعترفا ببيع الهاتف المحمول لعميلهما (عاطل - له معلومات جنائية "سيىء النية") تم ضبطه وأرشد عن الهاتف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على "قطة".

تم ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.