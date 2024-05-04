رئيس الوفد يقدم التهنئة للطائفة الانجيلية بعيد القيامة المجيد

د. عبدالسند يمامة: عيد قيامة المسيح يوم سعادة لجميع المصريين

حضر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، احتفال الكنيسة الانجيلية بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة، وقدم التهنئة للدكتور القس اندريا زكي، رئيس الطائفة الانجيلية.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، إن هذا اليوم يوم عيد وسعادة لكل المصريين، مؤكدا أنه شهد في الاحتفال داخل الكنيسة وجوه مشرقة بالفرحة من المسيحيين والمسلمين.

وأعرب رئيس حزب الوفد عن سعادته بالروح الوطنية التي تجلت في الاحتفال، مؤكدا أننا جميعآ نعبد رب واحد ونعيش في وطن واحد .

ووجه الدكتور القس اندريا زكي الشكر للدكتور عبد السند يمامة؛ على الحضور، قائلا أتوجه بالشكر إلى معالي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ومرافقيه، متمنيآ أن يبقي الوطن مزدهرآ وأن تكون كل الأيام أعيادآ لنا جميعآ.

ورافق الدكتور عبدالسند يمامة في الزيارة اللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللواء أحمد الشاهد، والمهندس صبري الشاهد، مساعد رئيس الحزب.

واستقبل رئيس الوفد قيادات لجنة المواطنة بالوفد، صفوت لطفى، مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة، ورئيس لجنه المواطنة، وعماد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب لشئون الادارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، والمهندس مدحت الدويرى، مقرر اللجنة النوعية للمواطنة، وجيهان عودة، والفى صموئيل، وخالد صابر، ويونان وهيب، أعضاء لجنة المواطنة.