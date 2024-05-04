انطلاق تدريب المعلمين المستهدفين للتقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية بقنا

تابع الدكتور نجم أحمد على مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، تدريب المعلمين المستهدفين للتقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية التابعين لمنظومة الجدارات، وذلك بمدرسة الثانوية بنات بقنا.

وأشار الدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفنى بالمديرية ان التدريب يأتى في ضوء رؤية مصر 2030 وحرص وزارة التربية والتعليم على النهوض بالتعليم الفني قاطرة المستقبل والتوسع في تطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفنى والتى تعتمد على مثلث التعلم القائم على المعرفة والمهارة والسلوك، وأكد أهمية هذه التدريبات وذلك لتنمية المهارات لدى المعلمين وتوحيد المفاهيم عند تطبيق التعليم القائم على الجدارات وأضاف أن التدريب جرى تنفيذه من خلال 4 قاعات وهي قاعه للتعليم التجاري والفندقي و3 قاعات للتعليم الصناعي باجمالي 116 معلم وذلك تطبيقاً لخطة وزارة التربية والتعليم في تطبيق منظومة الجدارات بمدارس التعليم الفني بمحافظة قنا.

من ناحية أخرى ترأس الدكتور وائل النجمى مدير عام التعليم العام بالمديرية ، اجتماع الموجهين الأوائل لجميع المواد الدراسية والأنشطة التربوية ومديرى ادارات تنسيق المراحل الأبتدائية والاعدادية والثانوية بادارات كل من (فرشوط - الوقف-قفط-نقاده) ، وذلك لمناقشة الأستعدادت لأمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024م جاء ذلك بحضور حمدى بخيت مدير إدارة تنسيق التعليم الأبتدائي وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

و أكد مدير عام التعليم العام على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارة والتعليمات والنشرات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لإعمال سير الامتحانات لضمان سرية الامتحانات.

وشدد على وضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن، كما شدد على ضرورة الاستماع الجيد للمشكلات التى قد تؤرق المعلمين ووضع الحلول المناسبة لها على الفور بما يتوافق مع ضمان حسن سير العمل.

كما أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، و التابعة للمحافظة ، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمشروعات، رافقه الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري، واشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي.

أستهل محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 المقامة علي مساحة 22 فدان والتى تضم 25 عنبرا للأبقار الحلابة بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية بالإضافة الي تجهيزها بأحدث الوسائل والآلات الحديثة في هذا المجال.

كما تفقد محافظ قنا محطة الألبان رقم ٢ و اطمئن على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجها بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة ، مشددًا علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الماشية لتحقيق أعلي معدلات في انتاج اللبن بالنسبة للابقار الحلابة وأعلى معدلات اوزان بالنسبة لعجول التسمين، بالإضافة إلي الاهتمام بمستوى النظافة وخدمات الرعاية التي يتم توفيرها للحيوانات خاصه في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.