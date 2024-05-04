الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي القدير أحمد ابو السعود

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن، الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق، ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية خلال حرب أكتوبر، الذي رحل عن عالمنا، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء للعمل الإعلامي، وصاحب البصمات الواضحة بالإذاعة المصرية، وأحد رواد الإعلام المصري الذين قدموا إعلاما مهنيا متميزا.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أن الراحل صاحب دور إعلامي وطني خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل ولاسرة للإعلام داعين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.