نتائج رائعة لفرق أصحاب الجياد في بطولة الجمهورية للسباحة لذوي الهمم

ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لسباحة لابطالنا ذوي الهمم والتي تقام علي نادي 6اكتوبر في مدينة القاهرة في فتره من 1/5/2024الي 3/5/2024الموسم الرياضي 2023/2024 حقق ابطال نادي أصحاب الجياد نتائج رائعة .

ففي فئة توحد فوق 30سنة حقق اللاعب مصطفى حمدي عبد العاطي المركز الاول في سباق 100حره والمركز الاول سباق 200متر حره .

وفي فئة مركبه تحت 30سنة حقق اللاعب محمد حسين السيد المركز الاول في سباق 100متر ظهر و المركز الثاني في سباق100متر حره

وفي فئة توحد تحت 30سنة : حقق اللاعب محمد عمرو محمد المركز الثاني في سباق 200صدر

في فئة توحد فوق 30سنة : حقق اللاعب عبد الرحمن شوقي المركز الثالث في 200ظهر

وفي فئة داون تحت 16 سنة حقق اللاعب عمر ابراهيم مصطفى المركز الثاني في سباق 50صدر و المركز الثاني في سباق 100صدر و المركز الثالث في سباق 200 متنوع

في فئة داون تحت 20 سنة : حقق اللاعب اياد مصطفى السيد المركز الثاني في سباق 100ظهر والمركز الثاني في سباق 200 ظهركما حقق اللاعب عبد الرحمن كريم المركز الرابع و حقق اللاعب معاذ مصطفى المركز الرابع

ويضم الجهاز الفني والإداري كل من : كابتن احمد زيد و كابتن احمد عبده واداري الفريق كابتن محمود صلاح و مشرف النشاط الرياضي ابراهيم محمد ابراهيم