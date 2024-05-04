السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نتائج رائعة لفرق أصحاب الجياد في بطولة الجمهورية للسباحة لذوي الهمم

بوابة الوفد الإلكترونية

ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لسباحة لابطالنا ذوي الهمم والتي تقام علي نادي 6اكتوبر في مدينة القاهرة في فتره من 1/5/2024الي 3/5/2024الموسم الرياضي 2023/2024 حقق ابطال نادي أصحاب الجياد نتائج رائعة .

ففي فئة توحد فوق 30سنة حقق اللاعب مصطفى حمدي عبد العاطي المركز الاول في سباق 100حره والمركز الاول سباق 200متر حره .

وفي فئة مركبه تحت 30سنة حقق اللاعب محمد حسين السيد المركز الاول في سباق 100متر ظهر و المركز الثاني في سباق100متر حره

وفي فئة توحد تحت 30سنة : حقق اللاعب محمد عمرو محمد المركز الثاني في سباق 200صدر

في فئة توحد فوق 30سنة : حقق اللاعب عبد الرحمن شوقي المركز الثالث في 200ظهر

وفي فئة داون تحت 16 سنة حقق اللاعب عمر ابراهيم مصطفى المركز الثاني في سباق 50صدر و المركز الثاني في سباق 100صدر و المركز الثالث في سباق 200 متنوع

في فئة داون تحت 20 سنة : حقق اللاعب اياد مصطفى السيد المركز الثاني في سباق 100ظهر والمركز الثاني في سباق 200 ظهركما حقق اللاعب عبد الرحمن كريم المركز الرابع و حقق اللاعب معاذ مصطفى المركز الرابع

ويضم  الجهاز الفني والإداري كل من :  كابتن احمد زيد و كابتن احمد عبده واداري الفريق كابتن محمود صلاح و مشرف النشاط الرياضي ابراهيم محمد ابراهيم

الجريدة الورقية