محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قداس الكنيسة الانجيلية بالقاهرة لمشاركة الاخوة المسيحين الاحتفال بعيد القيامة المجيد حيث كان في استقباله القس الدكتور اندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية.

وجاءت الاحتفالية بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي محافظ القليوبية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والاعلام والفنانين والأزهر و الأوقاف .



وتتقدم محافظة القليوبية بالتهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة حيث أكد الهجان على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.



وأكد المحافظ فخره واعتزازه بعلاقة الإخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله لنكون جميعاً يداً واحدةً من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مِصْرَ جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.