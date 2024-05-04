عاجل.. صواريخ حزب الله تهز موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

حزب الله يستهدف موقع التجهيزات التجسسية في الراهب

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏