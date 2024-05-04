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السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. صواريخ حزب الله تهز موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

 

حزب الله يستهدف موقع التجهيزات التجسسية في الراهب 

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة .

 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

 

 

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