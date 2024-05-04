عاجل.. صواريخ حزب الله تهز موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
حزب الله يستهدف موقع التجهيزات التجسسية في الراهب
كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة .
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم السبت 04-05-2024، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.