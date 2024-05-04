تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بخلية الإسماعيلية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية الإسماعيلية، لجلسة 7 يوليو المقبل، لاستكمال المرافعة.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة ،برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس محكمة الجنايات ،بتأييد حكم الإعدام للمتهم 'إبراهيم ع. ف ا' والمتهم بقتل المجني عليه أنور النمر وشهرته "الإيطالي"، وذلك بعد وصول تقرير الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية ، في التهمة المنسوبة إليه ،بإطلاق النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته اثناء تواجدهم داخل سيارة لينهي بذلك حياته في الحال وإلقاء جسده خارج السيارة.

وكانت المحكمة قد قررت إحالت أوراق المتهم إبراهيم ع. ف 'ا في جلستها السابقة والتي عٰقدت بتاريخ اول إبريل لمفتي الديار المصرية وذلك لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام.

تفاصيل القضية

وترجع تفاصيل هذه القضية إلى الثاني والعشرين من شهر إبريل للعام الماضي عندما تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا ،بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة ، بتلقيها بلاغاً بمقتل شخص فى العقد السادس من العمر ، على يد أخر ، بقرية تطون دائرة المركز .أطلق على رأسه طلقة من سلاح ناري كان بحوزته فانهى حياته في الحال، وألقى بجسده خارج السيارة زفر هاربًا.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة ، وتبين مقتل 'أنور نمر يونس سلومة'، 65 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وكشفت التحريات الأولية، وشهادة شهود العيان، أن الجانى يدعى 'إبراهيم.ع.ف' 47 سنة، حاصل على ليسانس تربية نوعية،و يتعاطى المواد المخدرة، وأفاد شهود العيان أن المجني عليه كان يجلس على إحدى المقاهي بالقرية، و اتى إليه الجانى وطلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته فى الحديث معه، وتحركا معًا لمسافة نحو 50 مترًا، وفوجئوا بصوت طلق نارى تبعه إلقاء الجثة من السيارة وفرار المتهم بالسيارة هاربًا.

وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.