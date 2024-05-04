تعليم قنا تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، عن إنهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الحالي 2023-2024م والتى من المقرر أن تبدأ الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م للصف السادس الأبتدائي والصف الأول والثاني الأعدادى والصف الاول والثانى الثانوى.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثانى من الصف السادس الأبتدائي يبلغ 77221 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين من الصف الأول الإعدادي 71328والصف الثاني الاعدادي 63811 طالب وطالبة على مستوى المحافظة وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من الصف الاول الثانوي 17448 وعدد طلاب الصف الثاني الثانوي 14558 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الأمتحانات اولاً بأول والعمل على تذليل أي معوقات.

‎وأكد السيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازم لضمان سير العملية الامتحانية بصورة طيبة، من حيث وضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، واستغلال جميع الفراغات الموجودة بالمدارس بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالب، وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى ، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثانى على مستوى محافظة قنا تبدأ الاربعاء 8مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو الجاري للمرحلة الابتدائية وتستمر المرحلة الأعدادية والثانوية حتى الخميس 23 مايو الجارى .

وكانت الإدارة العامة الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، إدارة التربية المسرحية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن نتيجة مسابقتي " أعياد الطفولة رياض الأطفال - والابتدائي" و " الإلقاء الشعري جميع المراحل" للعام 2023/2024، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، ونشأت أحمد سيد موجه عام التربية المسرحية، وعفت محمد وزيري مدير. عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

و أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز إدارة نجع حمادي التعليمية، بالمركز الخامس جمهوريا في مسابقة " الإلقاء الشعري " للمرحلة الابتدائية للعام 2023/2024، فقد جاء في المركز الخامس علي مستوي الجمهورية، التلميذة " مريم مروان فتحى " مدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات، و التلميذة" شادية مبارك سيد أحمد"، مدرسة الساحل الابتدائية، و التلميذة " هنا منتصر عبد الله":

مدرسة الساحل الابتدائية بالشرقي بهجورة.

كما حصدت التلميذة " ملك الهاني أحمد عبد المجيد " بمدرسة هو الابتدائية المشتركة، المركز الثامن جمهوري، في مسابقة أخدنا إجازة " الإلقاء الشعري" لجميع المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية 2023. كما حصد توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية، المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في مسابقة " أعياد الطفولة" للعام 2024 بعرض "مسرح عرائس من أداء التلميذين " خالد إبراهيم سالم" و " مى محمود أحمد" بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالألومنيوم.

من جانبه، قدم عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التهنئة للتلاميذ الفائزين، والمشرفين علي التلاميذ، وإدارات مدارسهم، لجهودهم المبذولة للمشاركة في مسابقات الأنشطة التربوية، التي تنمي مهارات ومواهب التلاميذ والطلاب وتعمل علي صقل مواهبهم، مقدما شكره وتقديره، للسادة إبراهيم محمد عرابي موجه أول التربية المسرحية، ومحمد عبد الجابر محمد، و لبني محمد إسماعيل، موجها التربية المسرحية، ورمضان حمدون مسؤول الأنشطة والخدمات بتعليم نجع حمادي، لجهودهم في تدريب التلاميذ والطلاب وحثهم علي المشاركة في مسابقات التربية المسرحية.