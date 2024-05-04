الإنتاج الحربي تكرم العاملين المتميزين والحاصلين على الماجستير والدكتوراة والمحالين للمعاش

فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتكريم العاملين المتميزين بكافة المجالات وذلك بالشركات والوحدات التابعة للوزارة وأيضاً تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية تقديراً لمسيرتهم المهنية طوال سنوات عملهم.

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى أن المهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي قام بتنظيم إحتفالية لتكريم عدد من العاملين المتميزين فى الأداء عن شهر أبريل 2024 وعدد من العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، كما قام أيضاً بتكريم عدد من العاملين لبلوغهم سن التقاعد القانونية وذلك بحضور عدد من رؤساء القطاعات والعاملين بالشركة.

وخلال الإحتفالية حرص " العباسى " على توجيه الشكر لكافة العاملين المكرمين وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة للعمل على تحسين معدلات الأداء والإنتاجية، وحرص على تهنئة العاملين المحالين للمعاش بإكتمال مسيرتهم المهنية ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيراً إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكداً على الحرص للاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات، وفى نهاية الحفل قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتسليم شهادات التكريم لكافة العاملين المكرمين وإلتقاط الصور الذكارية معهم.



