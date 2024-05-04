خبراء يحذرون من خطورة أحداث البحر الأحمر على قناة السويس ويطالبون بالحل

تراجعت إيرادات قناة السويس في الفترة الماضية بصورة كبيرة بسبب أحداث البحر الاحمر، وتوقع البنك المركزى مشتريات ضعيفة من إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية خلال عام يبدأ من مارس 2024 وحتى فبراير 2025، حيث وتوقع البنك أن يشترى نحو 3.4 مليار دولار من قناة السويس، وهى قيمة محدودة مقارنة مع مشتريات بقيمة نحو 8 مليارات دولار خلال العام الحالى.



أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي خطورة تصاعد وتيرة الحرب في البحر الاحمر والأحداث الذي يشهدها، مشيرًا إلى ان المستهدف من تلك الاحداث اقتصاد مصر والاضرار بقناة السويس بعد النجاح الكبير التي حققته مصر وأصبح العالم مرعوب من كيان مصر وقتها بعد التقدم الكبير في جميع المجالات منها الاقتصادي.

كما أكد خضر في تصريحات خاصة لـ " الوفد "، ان توقع البنك المركي مشتريات ضعيفة من إيرادات قناة السويس نحو 3.4 مليار دولار من مشتريات القناة مقارنة مع مشتريات بقيمة نحو 8 مليارات دولار خلال العام الحالى يأتي نتيجة الأحداث الخطيرة التي يشهدها البحر الأحمر وتؤثر على قناة السويس.

وأشار الخبير الاقتصادي ، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تصاعد في الأحداث مما يقلل عبور السفن من قناة السويس مما يتسبب قس تراجع ايرادات القناة والتأثير على معدل النمو الاقتصادي .

وقال خضر أن ما يقوم به الحوثيين يهدف إلى الاضرار بمصلحة اقتصاد مصر، وانه يتوقع ان تتحرك مصر في الفترة القادمة، عن طريق انشاء قواعد عسكرية في إريتريا لتأمين عبور السفن ومواجهة ما يقوم به الحوثيين في البحر الأحمر.

كما أكد علي الأدريسي الخبير الاقتصادي تأثر اهم مصدرين للدخل الدولار في مصر بالأحداث التي تشهدها المنطقة وهما قناة السويس والسياحة.

وقال الخبير الاقتصادي انه في الوقت التي قامت مصر بأنشاء قناة جديدة كانت تنتظر تحقيق ايرادات ضخمة ولكن الاحداث منعت ذلك.

وقال علي الأدريسي ان جميع المؤشرات تشير إلى سوء الأمور ولابد من القائمين على قناة السويس ان يكون هناك بدائل اخرى للايرادات كالتصنيع والاعتماد على الخدمات اللوجيسية واصلاح السفن، ولابد من وجود حلول بديلة .

وقال الخبير الاقتصادي ان العديد من السفن تأخذ طريق رأس الرجاء الصالح الذي تزيد تكلفته عن قناة السويس بأكثر من مليون دولار ولكن السفن تضطر لذلك لانه في الوقت الحالي آمن من الخطر والهجمات.