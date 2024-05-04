محافظ الشرقية يشدد على تكثيف الندوات الإرشادية لتحقيق أعلى إنتاجية

بما يُساهم في زيادة الدخل القومي..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث البساتين بتنظيم ندوة ارشادية لمهندسي ومديري اقسام البساتين بالمديرية والإدارات الزراعية عن ( والفائدة الاقتصادية من زراعته) في حضور الدكتور صلاح محمد سالم بمعهد بحوث البساتين والمهندس اشرف توفيق مدير عام البساتين بمديرية الزراعة

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت التعريف بالقيمة الاقتصادية لنبات الجوجوبا كونه نبات بري معمر ينتج سنويًا بذور مغطاة بغلاف بني سميك يدخل في صناعات الزيوت والأدوية، ومستحضرات التجميل وصناعة الأعلاف الحيوانية والداجنة والسمكية حيث تتم عملية الحصاد والجني لمحصول الجوجوبا بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات منذ بدء زراعته، ويصل متوسط إنتاج الفدان منه في العام الأول لحصاده حوالى 150 كيلو للفدان ليصل بعد ذلك إلى 600 و800 كيلو، كما يتراوح سعر الكيلو من 90 إلى 100 جنيه وذلك بحسب الصنف ونسبة الزيوت المستخلصة منه وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية

شدد محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 97 ) لمزارعي قرية النخاس بمركز الزقازيق في حضور الدكتور مصطفي حسني عرابي بمعهد بحوث القطن والمهندس والمهندسة مني فوزي بالإدارة المركزية للإرشاد ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم التوصية بضرورة معالجة الأرض القلوية وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وكذلك تعريف الحضور بسعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 الف جنيه للقنطار وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.