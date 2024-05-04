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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش في الدوري الإسباني

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد التشكيل الرسمي لمواجهة قادش ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

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 حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو ــ فيران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش – أردا جولر – إدواردو كامافينجا ــ داني سيبايوس.

 خط الهجوم: إبراهيم دياز – خوسيلو.

ضمت دكة بدلاء الملكي كل من .. لونين – كيبا أريزابالاجا – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – فيرلاند ميندي – أنطونيو روديجر.

و يعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني  برصيد 84 نقطة، بينما يأتي قادش  في المركز 18 برصيد 26 نقطة.
 

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