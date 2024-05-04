أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش في الدوري الإسباني
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد التشكيل الرسمي لمواجهة قادش ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.
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ويلعب الملكي المباراة بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو ــ فيران جارسيا.
خط الوسط: لوكا مودريتش – أردا جولر – إدواردو كامافينجا ــ داني سيبايوس.
خط الهجوم: إبراهيم دياز – خوسيلو.
ضمت دكة بدلاء الملكي كل من .. لونين – كيبا أريزابالاجا – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – فيرلاند ميندي – أنطونيو روديجر.
و يعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز 18 برصيد 26 نقطة.