تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش اليوم

يتقابل فريق ريال مدريد تحت القيادة الفنية للايطالى كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق أمام قادش اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

و يعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز 18 برصيد 26 نقطة.

ويرغب ريال مدريد في تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من التتويج بلقب الليجا لهذا الموسم، خاصة وأن الريال على بُعد خطوات قليلة من الظفر باللقب.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، فيران جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش.

خط الوسط الهجومي: جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، خوسيلو.

وتقرر انطلاق صافرة مواجهة ريال مدريد أمام قادش في تمام الخامسة والربع من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها معقل الملكي